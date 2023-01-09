مصرع 21 فى انقلاب حافلة على الحدود الأوغندية الكينية

أكدت الشرطة في أوغندا وكينيا، الأحد، مصرع 21 شخصًا إثر انقلاب حافلة على الحدود بين البلدين.

ووقع الحادث ليل السبت على بعد نحو 3 كلم من بلدة لوخاخا الحدودية التي تمتد في البلدين.

وقال قائد شرطة لوخاخا في أوغندا موسى مولاليرا، إن "غالبية ركاب الحافلة من الأوغنديين، الذين استقلوا الحافلة للسفر إلى العاصمة الكينية نيروبي".

وتشير التقديرات الأولية أن عدد قتلى الحادث وصل 21 شخصًا، حسب مولاليرا.

وأضاف المسؤول الأمني أنه "هرع إلى مكان الحادث ورأى أن الحافلة انقلبت فيما بعض الأشخاص كانوا على قيد الحياة وجثث القتلى محاصرة بداخلها".

وأشار إلى أنه عند مغادرته موقع الحادث، كانت بعض الجثث انتشلت ولا تزال الجهود جارية لنقل الجثث الأخرى.

ونقلت شبكة الإذاعة الأوغندية عن باتريكت كيتو، قائد الشرطة بمنطقة بونغوما في كينيا ، قوله إن "الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي السبت في لوخاخا، الجانب الكيني، على بعد 3 كلم من الحدود الأوغندية الكينية.

وبحسب كيتو، كانت الحافلة التابعة لشركة نيروبي للحافلات متجهة من لوخاخا إلى العاصمة الكينية وانحرفت عن الطريق وانقلبت عدة مرات.

وقال إن تحقيقا أوليا كشف أن سبب الحادث هو تجاوز الحافلة السرعة.

وأردف قائلاً إن السلطات المختصة تقوم بالتحقق من هويات ضحايا الحادث المتوفين البالغ عددهم 21 شخصًا، مؤكداً أن غالبيتهم من الأوغنديين.​​​​​​​