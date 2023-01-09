الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«احترموا الأساطير».. مبابى يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسى بسبب زيدان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

هاجم نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، متهما إياه بـ"عدم احترام" أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريت قال إنه "لم يكن ليلتقط الهاتف" لو تواصل معه زيدان من أجل تدريب منتخب "الديوك".

وجاء تعليق لو جريت عندما كان يتحدث عن تجديد عقد المدير الفني للمنتخب ديدييه ديشامب، ويرد على تقارير بشأن احتمال استبداله بزيدان.

وأوضح أنه لم يتحدث إلى زيدان بشأن قيادة المنتخب، حيث وقع ديشامب على تمديد عقده رغم تكهنات كانت تشير إلى أنه سيغادر منصبه بعد كأس العالم، حيث خسرت فرنسا النهائي أمام الأرجنتين.

وقال لو جريت لمحطة راديو "مونت كارلو": "هل حاول زيدان الاتصال بي؟ بالتأكيد لا، لم أكن لألتقط الهاتف على أي حال".

وأضاف: "لم أقابله قط، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدييه".

واعتبر مبابي أن تصريحات رئيس الاتحاد بحق زيدان غير لائقة، ولجأ إلى "تويتر" للتعليق.

وقال مهاجم باريس سان جرمان في تغريدة ليل الأحد: "زيدان هو فرنسا، وليست هذه طريقة احترام الأساطير".

وكان زيدان مرشحا لعدد من الوظائف في الأشهر الأخيرة، ورفض عرضا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، بينما أشارت تقارير إلى اقترابه من قيادة منتخب البرازيل.

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وائل لطفي

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