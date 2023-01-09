الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: استخدام العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية أمر غير مقبول

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

شجب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الفعاليات الاحتجاجية المناهضة للحكومة البرازيلية التي بدأت يوم الأحد في العاصمة برازيليا.

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة، وقف هذه الفعاليات الاحتجاجية على الفور.

وكتب الوزير في تغريدة على تويتر: "ندين هجمات اليوم على مبنى رئاسة البرازيل والكونجرس الوطني والمحكمة العليا الفيدرالية".

وأشار بلينكن إلى أن استخدام العنف من أجل شن هجمات على المؤسسات الديمقراطية، أمر غير مقبول دائما.

وقال: "ننضم إلى رئيس البرازيل في دعوة لوقف هذه التصرفات على الفور"

في وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن أنباء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحموا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا.

وبحسب "فرانس برس"، فقد اقتحم أنصار بولسونارو حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني يوم الأحد، في احتجاج على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي.

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الخارجية الأمريكية: استخدام العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية أمر غير مقبول

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