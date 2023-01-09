استشارى جهاز هضمى وكبد يحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

حذر الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من فرط استخدام المضاد الحيوي، قائلاً:"إن منظمة الصحة العالمية حذرت من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية والتي تتسبب في المقاومة لنوع من البكتيريا يسمى الميرسا، فعلى المدى البعيد ستكون المضادات الحيوية غير فعالة".

وأضاف منيسي خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أنه في حالة الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية، فإن البكتيريا تكتسب مناعة ضد المضادات الحيوية وبالتالي لا يؤثر فيها المضاد الحيوي.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه حتى وقت قريب لم تكن المضادات الحيوية قد وجدت، لافتاً إلى أن الفراعنة هم أول من صنعوا المضادات الحيوية في التاريخ.

وأشار إلى أنه في حالة تناول المضادات الحيوية على فترة طويلة، من الممكن أن يحدث نمو للفطريات على اللسان، وكذلك على أماكن العانة، وهو ما يسمى بالإلتهاب الفطري،أو ما يسبب بالفطر الأبيض وفي حالة انتشاره قد يسبب تسمم.