الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى جهاز هضمى وكبد يحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

حذر الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من فرط استخدام المضاد الحيوي، قائلاً:"إن منظمة الصحة العالمية حذرت من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية والتي تتسبب في المقاومة لنوع من البكتيريا يسمى الميرسا، فعلى المدى البعيد ستكون المضادات الحيوية غير فعالة". 

 

وأضاف منيسي خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أنه في حالة الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية، فإن البكتيريا تكتسب مناعة ضد المضادات الحيوية وبالتالي لا يؤثر فيها المضاد الحيوي. 

 

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه حتى وقت قريب لم تكن المضادات الحيوية قد وجدت، لافتاً إلى أن الفراعنة هم أول من صنعوا المضادات الحيوية في التاريخ.

 

وأشار إلى أنه في حالة تناول المضادات الحيوية على فترة طويلة، من الممكن أن يحدث نمو للفطريات على اللسان، وكذلك على أماكن العانة، وهو ما يسمى بالإلتهاب الفطري،أو ما يسبب بالفطر الأبيض وفي حالة انتشاره قد يسبب تسمم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز 2023

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

الثلوج تغطى مدينة العاشر من رمضان (صور)

استشارى جهاز هضمى يكشف أهمية تطوير الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس