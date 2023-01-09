الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«يا حلاوة الفراولة».. أهالي البحيرة يحتفلون بحصاد «الذهب الأحمر»

فراولة البحيرة
فراولة البحيرة

تعتبر البحيرة من أكثر المحافظات المنتجة للفراولة، حيث تنتج ما يقارب 50% من إنتاج الجمهورية ويتم زراعتها بالأكثر في الظهير الصحراوي، وقرى مركز بدر وكوم حمادة والدلنجات.

 

«الدستور» انتقلت إلى إحدى مزارع الفراولة بناحية قرية كفر لحيمر التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، من أجل رصد ومتابعة عملية زراعة وحصد محصول الفراولة، وكذلك عملية التسويق والتصدير لهذا المحصول الذي يطلق عليه «التوت الأرضي».

في البداية، قال إبراهيم عاشور صاحب إحدى المزارع أن زراعة الفراولة في الآونة الأخيرة تم الاهتمام بها حيث يتم تصديرها إلى العديد من الدول ناتج من جودة محصول الفراولة، مشيراً إلى أنه يتم التجهيز لإزاحة الفراولة منذ بداية شهر يوليو، حيث يتم حرث الأرض جيداً وتركها لمده كبيرة قبل الزراعة حتى تكون جاهزة.

وقال عبد الله إبراهيم أحد الأشخاص العاملين بالمزرعة، إنه يتم تجهيز المشاتل الخاصة بثمار الفراولة أولا مع الاهتمام بعملية التسميد الجيدة للشتالات حتى تكون جاهزة للزراعة، موكدا أنه يتم حرث الأرض جيداً مع تنعيم الطربة قبل عملية الزراعة ثم يتم وضع شبكة المياه وتجهيزها ثم يتم وضح الأسمدة البلدية، ويعقبها عملة الري والشعلة.

ويضيف مصطفى الدسوقي البنداري أن عملية زراعة ثمار الفراولة تبدأ في بداية شهر سبتمبر، وتبدأ عملية جنى الفراولة في شهر نوفمبر، ويتم جنى الفراولة حتى شهر مايو، مشيراً إلى أن بداية الجنى تكون للتصدير للخارج وتكون من شهر نوفمبر حتى نصف شهر يناير ثم يتم الدفع بالفراولة داخل السوق المحلى.

ويضيف ابراهيم عبد الله مبروك إلى أنه يتم زراعة الثوم البلدي على الخطوط بجوار ثمار الفراولة من أجل المساهمة في حمايتها من بعض الأمراض، وذلك منذ زرعتها مؤكدا أن محصول الفراولة يتم جنى ثمارها كل ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن زراعة الفراولة داخل الأراضي السمراء أفضل من زراعته في الأراضي الرملية من حيث الجودة وكثرة الإنتاج.

 وعن تسويق محصول الفراولة، أكد ماهر عبد السلان أنها من أجود الأنواع والأصناف لذلك يكثر الطلب عليها من جميع دول العالم وبالأخص اليابان وأمريكا، والعديد من الدول الأوروبية، الأمر الذي جعل سعرها في بداية جني ثمارها يصل إلى مبلغ 20 جنيه، ويتم تسويق المحصول خلال الفترة الحالية بمبلغ 10 جنيهات نظرا لكثرة المحصول خلال الأيام الحالية، ومن المتوقع أن ينخفض سعرها أكثر في الأيام القليلة المقبلة لكثرة العرض لمحصول الفراولة.

الأراضي الأهتمام بها الجمهورية لمحصول نسبة الرطوبة لأسواق

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التحالف الوطنى للخير

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