الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشارى جهاز هضمى يكشف أهمية تطوير الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية

وحدة صحية
وحدة صحية

أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، أهمية تطوير الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، قائلًا: "نشهد هذه الفترة  تطورا كبيرا في الخدمات الصحية". 

وأضاف خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أننا كل يوم نشهد مبادرة جديدة في القطاع الصحي، وهو ما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة الطبية، لافتاً إلى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو عهد إزدهار الصحة في مصر. 

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، أنه بدأ تدشين المبادرة الرئاسية لدعم الخدمات ومراكز الرعاية الأولية لافتاً إلى أن تكلفته سنويًا تبلغ 6 مليار جنيه.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي إلى أن المبادرة تستهدف 80 مليون مواطن، لافتاً إلى أن هناك تركيزا على الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأمهات والأطفال وكبار السن، والغرض من ذلك تقديم 70% من الخدمات الطبية، حيث سيتم تحويل 30% من الخدمات إلى المستشفيات المركزية أو المستشفيات المتخصصة.

وتابع: "نمتلك 5726 منشأة رعاية أولية، ما بين الوحدات الصحية وطب الأسرة، من بينهم 1018 وحدة تابعة لحياة كريمة".

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