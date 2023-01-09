هبوط جزئى بكوبرى فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت إحدى حارات كوبري الشارع الجديد بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، هبوطًا جزئيًا مفاجئًا، أعقبه تحويل المسار، لحين الانتهاء من ترميمه.

وعلى الفور، توجه رئيس مدينة فايد لمكان الهبوط، كما يجري التجهيز لعمل إنارة إضافية للطريق، مع تأمين عناصر من مرور الإسماعيلية لتأمين الطريق وعمل تحويلة بعيدة عن الهبوط الأرضى.

وتستعد مديرية الطرق للدفع بمعداتها لبدء أعمال الإصلاح، كما يتابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إجراءات التأمين بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، حيث شن مكتب الأغذية بإدارة التل الكبير الصحية عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه خلال الحملات على الأسواق والمحلات التجارية تم المرور على 12 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، أسفرت عن إعدام 10 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيره الخواص الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية منها 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم نظافة المنشأة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي والدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، ومحمد عبدالعظيم مراقب أول الأغذية، ومحمد حسن، ومحمد إبراهيم مراقب أول تغذية بإدارة التل الكبير الصحية.

وأوضح استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.