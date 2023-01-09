الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فاطمة ناعوت تكشف تفاصيل إصابة نجلها بمرض التوحد وعدم حبه لتسليط الأضواء

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت

كشفت الكاتبة فاطمة ناعوت، تفاصيل إصابة ابنها بمرض التوحد، مؤكدة أنها ظلت لفترة طويلة حتى اكتشفت إصابته بهذا المرض.

 

لم أكن أعرف بأعراض التوحد

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، إن ابنها كان منطلقًا في الكلام واللعب وفجأة سكت وتغير حالة تمامًا، مؤكدة أنها لم تكن تعرف أعراض التوحد.

 

وأكدت أن حالة ابنها عمر متطورة في التوحد، ونسبة التوحد فيها أقل سواء في العنف أو التخوفات، مشيرة إلى أن هذه الحالات تُعرَف في سن المراهقة بعد ما يظهر المواهب.

 

 وتابعت: "حالة ابني عمر مختلفة وهو موهوب في الرسم ونوعية ابني مش بيحبوا يكونوا تحت الضوء، وعنده ملكات ومواهب ومعندهمش الحد الأدنى من التزييف وكل حاجة بقدر وبدون افراط".

فاطمة ناعوت مرض التوحد اكتشفت اعراض التوحد العنف موهوب الرسم

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