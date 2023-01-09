بايدن يزور الحدود المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة مدينة إل باسو بولاية تكساس.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مسؤولين في الجمارك وإدارة الهجرة عند معبر جسر الأمريكتين قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية حيث سيعقد قمة إقليمية مع مسؤولين من المكسيك وكندا.

وكان بايدن قد أكد في وقت سابق أنه يعتزم زيارة الحدود الجنوبية مع المكسيك اليوم، للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وقال بايدن إنه سيزور مدينة إل باسو بولاية تكساس "لتقييم عمليات إنفاذ القانون على الحدود، وللقاء المسؤولين المحليين وقادة المجتمع والأشخاص على الحدود".

واتهم الجمهوريين بعدم التعامل مع هذا الموضوع بجدية، مشيرا إلى أنه "بعد أن يسمع ملاحظات المسؤولين على الحدود، سوف يعلن ما يقوله هؤلاء المسؤولون وعن الأمور التي يحتاجونها، ولكن ليست لديهم، لمحاولة إقناع زملائي الجمهوريين بضرورة القيام بشيء ما".

وكان بايدن قد خطط بالفعل لزيارة مكسيكو سيتي يومي الاثنين والثلاثاء للقاء الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في "قمة قادة أمريكا الشمالية"، والمعروفة أيضا باسم Three Amigos Summit، التي ستركز على تغير المناخ، والهجرة، والبيئة، والاقتصاد.

وترتدي مسألة الهجرة حساسية خاصة بالنسبة للبيت الأبيض الذي يواجه صعوبة حتى الآن في وضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة وصول آلاف المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك التي تمتد على ثلاثة آلاف كيلومتر.