الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

روما يفرض التعادل الإيجابى على ميلان فى الدورى الإيطالى

ميلان وروما
ميلان وروما

تعادل ميلان مع ضيفه روما بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو" في الدوري الإيطالي، بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وسجل هدفي ميلان بيير كالولو ،وتوماسو بوبيجا في الدقيقتين 30 و77 ، فيما سجل هدفي روما ، روجير إيبانيز دا سيلفا في الدقيقة 87 ،وتامي أبراهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، فيما رفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف لاتسيو.

ميلان روما الدورى الايطالى تامي أبراهام

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