الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سليم سحاب: لا أخجل من البكاء على المسرح

سليم سحاب
سليم سحاب

كشفت الفنانة سارة سليم، ابنة الموسيقار سليم سحاب، جوانب إنسانية لوالدها معها خلال حياتهم اليومية وسر باقة الورد اليومية لها.

إنسانية سليم سحاب في حياته الشخصية

وقالت خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن والدها يستيقظ يوميًا في الصباح الباكر، ويقوم بقطف ورد لها من حديقة منزله ويهديه لها، وإذا كانت نائمة يتركه لها ويترك لها رسالة.

وأشارت إلى أنها ذات يوم كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، فقام والدها بإحضار ثلاث وردات لها وهو ما أثر جدًا على نفسيتها وجعلها رومانسية للغاية.

وأكد سليم سحاب، أنه كرس حياته حتى يخفف عن الأطفال آلامهم مشيرًا إلى أن الموسيقى واللحن الجميل يبكيه، وأنه يبكي على المسرح أحيانًا ولا يخجل من ذلك، وأن حلم حياته أن يجمع كل أطفال العرب والأيتام في كورال.

سليم سحاب المسرح يبكى يخجل أطفال العرب رومانسية

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