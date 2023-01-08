هل زيادة سعر الفائدة 25% سيؤثر على الموازنة؟.. فخري الفقي يجيب

أوضح الدكتور فخري الفقي مدى تأثير زيادة سعر الفائدة وتأثير تحريك سعر العملة على الموازنة، قائلاً: "إن زيادة سعر الفائدة سيؤثر على ثلاث أشياء".

وأشار فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن زيادة سعر الفائدة سيؤثر على الموازنة فيما يتعلق بفوائد الدين، حيث أن الحكومة تستلف من الجهاز المصرفي حتى تسوي العجز في الموازنة.

وأوضح أن فوائد الدين، كلما زادت الموازنة 1%، وحسب البيانات المتاحة من وزارة المالية، لافتا إلى أن كل زيادة 1% زيادة في سعر الفائدة يقابله زيادة 20 مليار، حيث كان معمول حسابها ب 28مليار، ويرى وزير المالية إلى أنه بعد مزيد من الارتفاعات قد تصل إلى 30 مليار لكل 1% زيادة في سعر الفائدة.

وأشار إلى أننا قضينا نصف سنة مالية من يوليو الماضي وحتى ديسمبر، لافتًا إلى أن سعر الفائدة خلال هذه الفترة زاد 5 نقاط، وقبلها كان قد زاد ثلاثة نقاط.

وبين أنه في حالة استمرينا في زيادة الـ5 نقاط حتى نهاية السنة المالية، سيكون هناك زيادة 150 مليار زيادة في فوائد الدين العام، أي 5 نقاط في 30 مليار على كل نقطة.