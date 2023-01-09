«الأرصاد» تكشف موعد انحسار الأمطار وموجة الطقس السيئ

كشف الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وعن موعد انحسار موجة الطقس السئ الذي ضربت البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، أنه بحلول غداً الإثنين، ستنحسر الأمطار على معظم مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أن الأمطار ستستمر على بعض المناطق الشمالية الساحلية، موضحاً أنه من المتوقع أن تستمر معنا هذه الأمطار على مدار هذه الليلة ما بين خفيفة ومتوسطة ومن الممكن أن تكون رعدية في بعض المناطق.

وأوضح أنه من الممكن أن تكون غزيرة في محافظات الوجه البحري وخاصة المحافظات الشمالية، كما أن الأمطار مستمرة على القاهرة غدًا ولكنها أقل شدة من اليوم.