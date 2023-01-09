الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تكشف موعد انحسار الأمطار وموجة الطقس السيئ

الأمطار
الأمطار

كشف الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وعن موعد انحسار موجة الطقس السئ الذي ضربت البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، أنه بحلول غداً الإثنين، ستنحسر الأمطار على معظم مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أن الأمطار ستستمر على بعض المناطق الشمالية الساحلية، موضحاً أنه من المتوقع أن تستمر معنا هذه الأمطار على مدار هذه الليلة ما بين خفيفة ومتوسطة ومن الممكن أن تكون رعدية في بعض المناطق.

وأوضح أنه من الممكن أن تكون غزيرة في محافظات الوجه البحري وخاصة المحافظات الشمالية، كما أن الأمطار مستمرة على القاهرة غدًا ولكنها أقل شدة من اليوم.

مواد متعلقة

التضامن: لجنة فنية لفحص مؤسسة «معا لإنقاذ إنسان» والتقرير نهاية الأسبوع

حقيقة استمرار موجة الطقس السئ لـ3 أيام

مساء DMC يعرض تقريرا عن جهود «حياة كريمة» فى الشرقية

«اقتصادية قناة السويس» تكشف تفاصيل زيارة أكبر مكتبة عائمة في العالم لمصر

«بعد إلغاء المحرم».. عضو العليا للحج والعمرة يفجر مفاجأة بشأن أسعار العمرة

متحدث التعليم العالي: ضبط 364 كيانا وهميا على مستوى الجمهورية

«الغرف التجارية»: تكليف رئاسي بإتاحة معارض «أهلًا رمضان» بداية من يناير

«الغرف التجارية»: هنبيع المواد الغذائية في معرض أهلًا رمضان بـ«الخسارة»

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«الأرصاد» تكشف موعد انحسار الأمطار وموجة الطقس السيئ

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

براتب يصل ل2600 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 35 سنة

تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس