متحدث الزراعة: لا بيع لحديقة الحيوان بالجيزة أو نقل ملكيتها لأي جهة

أكد محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، أن الحديقة لم تغلق حتى الآن ومستمرة في فتح أبوابها للجمهور، وحال إذا كان هناك ضرورة لغلق الحديقة من أجل التطوير سيصدر بيان بذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد،:"لا بيع لحديقة الحيوان بالجيزة أو نقل ملكيتها لأي جهة، ومخطط تطوير الحديقة يستهدف الحفاظ على المساحات الخضراء والمباني الأثرية".

وأوضح أن التطوير في الحديقة يتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، وسيظل التطوير وإدارة الحديقة مصرية بالكامل، ولا يوجد أى جهة أجنبية ستطور أو تدير الحديقة .

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة لاحظنا حديثا عن عملية بيع لحديقة الحيوان ونقل ملكيتها لجهات أخرى، وبالتالي أردنا توضيح الحقائق بأن ملكية الحديقة ستظل مستمرة مع وزارة الزراعة والملكية ستظل قبل وأثناء وبعد التطوير لوزارة الزراعة.

وأردف أن هناك عملية تطوير شمولى لحديثة الحيوان والأورمان للحفاظ على الهوية والشكل الثقافي وإنشاء حديقة على أعلى مستوى تضاهى مثيلتها على مستوى العالم، وسيتم استغلال الحديقتين الحيوان والأورمان بحيث تكونان حديقة واحدة تقدم الخدمات للجمهور .