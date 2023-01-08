الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حقيقة استمرار موجة الطقس السئ لـ3 أيام

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد،:" حذرنا من تقلبات حالة الطقس اليوم، ونتعرض لمنخفض جوي".


وعن حقيقة استمرار المنخفض الجوي لمدة 3 أيام، أوضح أن هذا منخفض جوي سريع لا يتجاوز مروره 48 ساعة منذ دخوله للحدود الشمالية للبلاد وحتى خروج من حدود الجمهورية بأكملها.


وأشار إلى أن ذروة الموجة المنخفضة على مناطق القاهرة الكبرى كانت الساعات الماضية، مؤكداً أن السحب تتجه حالياً ناحية الحدود الشرقية الجمهورية.


وأكد أنه من المتوقع أن تستمر معنا هذه الأمطار على مدار هذه الليلة ما بين خفيفة ومتوسطة ومن الممكن أن تكون رعدية في بعض المناطق، ومن الممكن أن تكون غزيرة في محافظات الوجه البحري وخاصة المحافظات الشمالية، كما أن الأمطار مستمرة على القاهرة غدًا ولكنها أقل شدة من اليوم.

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