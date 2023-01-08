الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مساء DMC يعرض تقريرا عن جهود «حياة كريمة» فى الشرقية

حياة كريمة
حياة كريمة

عرض "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، تقريرا حول قيام مبادرة حياة كريمة، بتغيير واقع أهالى قرية مركز الحسينية بالشرقية، من خلال إنشاء 40 وحدة صحية مطورة جديدة.

وعرض تقرير البرنامج، أبرز الإنجازات التي حققتها مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية، وأبرز الخدمات الصحية التي قدمتها في القرية.

وأضاف التقرير أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة وتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لتحيا الحية الأفضل التى تستحقها، بجانب توفير فرص العمل.

وغيرت "حياة كريمة" واقع أهالي قرى مركز الحسينية بالشرقية من خلال إنشاء 40 وحدة صحية جديدة

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