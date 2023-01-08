سليم سحاب: «أمي اتوحمت على اسطوانة لـ محمد عبدالوهاب وهي حامل فيا»

قال المايسترو سليم سحاب، إنه يتمنى أن يكون عام 2023، عامًا تنتهي فيه معاناة لبنان وتحل جميع مشاكله، وأن تتحول مصر لدولة عظمى.

بداية قدومه لمصر

وأضاف خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه قدم إلى مصر عام 1988 وقدم حفلات فيها يوم 3 و6 مارس مع فرقة أم كلثوم، وكانت هذه الحفلات سبب لبقائه في مصر نهائيًا، معبرًا أنه فخور لأن مصر هي قبلة لأي فنان عربي.

وأكد أنه لم يختار الموسيقى ولكن هي من اختارته وهو طفل صغير وخلال دراسته بالمدرسة كان عاشقًا للموسيقى خاصة أن والدته توحمت على أسطوانة لمحمد عبدالوهاب خلال حملها فيه، مشيرًا إلى أن والده عارض دخوله مجال الموسيقى ووضع شرطًا لتفوقه الدراسي أولًا وبعدها يقدم ما يريد.