الادعاء العام في البرازيل يفتح تحقيقًا ضد المتورطين في اقتحامات المباني الحكومية

أعلن الادعاء العام في البرازيل، مساء اليوم الأحد، عن فتح تحقيقًا ضد المتورطين في اقتحامات المباني الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم حشد قوات الشرطة للسيطرة على الوضع في برازيليا، حسبما قال رئيس الشيوخ البرازيلي.

فيما أشار وزير العدل البرازيلي، إلى أن محاولات الاقتحام العبثية لأنصار بولسونارو لن تسود، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

مناصرو الرئيس البرازيلي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، أن مناصرون للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يقتحمون مبنى الكونجرس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أدى لولا دا سيلفا اليمين كرئيس جديد للبرازيل - وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها أعلى منصب في البلاد، وتجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.

وكان السياسي اليساري المخضرم، المعروف على نطاق واسع باسم لولا، قد قاد البلاد خلال الفترة بين 2003 و2010، وألحق الهزيمة بجايير بولسونارو في انتخابات أكتوبر الماضي.