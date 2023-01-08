«اقتصادية قناة السويس» تكشف تفاصيل زيارة أكبر مكتبة عائمة في العالم لمصر

علق اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على زيارة أكبر مكتبة عائمة في العالم وترسو في بورسعيد وتفتح أبوابها للمصريين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن زيارة أكبر سفينة كتب عائمة فى العالم لمصر ليست المرة الأولى، حيث إن هذه السفينة تم إنشاؤها عام 2009 وزارت مصر عام 2010.

وأضاف أن هذه السفينة هي أكبر مكتبة عائمة في العالم على متنها أكثر من 5 آلاف كتاب في مختلف التخصصات لغات وكتب تاريخية وكتب أطفال، وبها ركن خاص مميز للكتب الدراسية ومراجع علمية عن التشريح والفنون ويبيعون هذه الكتب بأسعار جيدة.

وأوضح أن أكثر الكتب المباعة في تلك المكتبة هي كتب الأطفال وكتب اللغات، والسفينة مستمرة حتى 23 يناير وستتحرك من قناة السويس يوم 24 يناير، وتشهد إقبال كبير من قبل الزوار.