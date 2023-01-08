الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ آثار: أرض حديقة الحيوان كانت في البداية قصر ملكي

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

قال الدكتور مختار الكسباني استاذ الاثار الاسلامية والحديثة بجامعة القاهرة، إن حديقة الحيوان تعتبر من أهم مصادر الدراسة للتاريخ المصري، مشيرا إلى أنها كانت في البداية قصر لـ"مراد بيك" زعيم المماليك في مصر، وكانت وقتها قاعدة انطلاق الجيوش المملوكي، وكانت على مساحة 80 فدان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنها في القرن الـ19 تحولت لتكون لمدرسة المدفعية، وفي عهد الملك فؤاد فكروا في إنشاء الجامعة، على أرضها.

وتابع: "فلسفة إنشاء الجامعة قامت على إنشاء حديقتين الأولى للحياة النباتية وتمثلت في حديثة الأورمان حاليا، وحديقة للحيوانات ويتوسطهما تمثال نهضة مصصر".

ولفت إلى أنه تم إهمال حديقة الحيوان بعد 1952، وكان لابد من تطويرها، معلقا: "ياريت الناس اللى بتتكلم بلا علم يعرفوا الأصل ويشوفوا ايه اللى حصل في المنتزه بالإسكندرية وكيف تم تطويره، ويعرفوا جيدا أن البلد تعمل حاليا على تطوير كل ما هو محتاج للتطوير".

مختار الكسباني استاذ الاثار الاسلامية حديقة الحيوان مراد بيك قصر ملكى محمد الباز

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