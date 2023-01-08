الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ زراعة: مصر تتخطى إسبانيا وتتصدر المراكز الأولى لمصدري الموالح عالميًا

الموالح
الموالح

قال أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إن صادرات مصر من الموالح هذا العام تجاوزت 6.2 مليون طن مقارنة بـ 5.4 العام الماضي.

مصر تحتل المراكز الأولى في تصدير الموالح

وأكد كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث اليوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيادة في الصادرات جاءت رغم أزمة الحرب وسلاسل الإمداد ومشاكل الشحن، واحتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح بعدما كانت تحتلها إسبانيا سابقًا، وذلك بسبب جهود الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية، واقتحام 300 سوق خارجي أهمها الصين واليابان ونيوزيلندا وتشيلي والعديد من الأسواق.

وأوضح أن الثقة في المنتج المصري والجودة هي كلمة السر في اختراق الأسواق العالمية، وللدور الكبير للحجر الزراعي ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن المنتج الزراعي تحت نظر الأجهزة الرقابية بدءً من الزراعة وحتى وصولها للمصدرين، مما جعل الموالح المصرية تنافس بقوة مثيلتها الإسبانية والمغربية والقبرصية.

 

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وائل لطفي

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