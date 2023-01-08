الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار خفيفة وانخفاض حاد في درجة الحرارة بمدن ومراكز المنيا

أمطار
أمطار

تشهد مدينة المنيا وعدد من مراكز المحافظة سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، لم تؤثر حتى الآن على حركة سير السيارات أو على الطرق، في الوقت الذي لجأ فيه المواطنين إلى الاحتماء  بمنازلهم خوفًا من هطول الأمطار بكثافة خاصة مع الانخفاض الحاد في درجة الحرارة، والذي يصل مع الطقس إلى درجة الصقيع  خاصة فى ساعات الليل ومع الساعات الأولى من الصباح.

ومن جانبها طالبت إدارة المرور بمحافظة المنيا ، سائقي السيارات الخاصة والملاكي، بالتزام الحذر واتباع التعليمات المرورية المحددة في هذا الوضع، وطالبت السائقين بعدم تجاوز السرعة المقررة في ظل وجود أمطار خفيفة وغيوم بالسماء خوفاً على حياتهم وأرواح الركاب ومرافقيهم.

وأعلن المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بالمحافظة أن الشركة، قامت برفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار حيث أكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة على مدار الـ24 ساعة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

وناشد السعيد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 125 على مدار الـ24 ساعة.

المنيا أمطار خفيفة مدينة المنيا ومراكز المحافظة إنخفاض حاد في درجة الحرارة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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