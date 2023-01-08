استاذ صحة نفسية تكشف أضرار إدمان الإطفال على الألعاب الإلكترونية وتأثيره عليهم

قالت الدكتورة شيرين الدرديري، أستاذ الصحة النفسية علم السلوكيات، إن هناك علاقة وطيدة بين اضطرابات الشخصية وبين الألعاب الإلكترونية.

منظمة الصحة النفسية حددت وقت استخدام الهواتف للأطفال

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث اليوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة النفسية حددت الوقت إلى ساعتين ونصف على مدار اليوم لأن أكثر من ذلك يضر بالجسم النفسي والعصبي للكبار والصغار، مشيرة إلى أن هناك مرض نفسي وهو إدمان الألعاب الإلكترونية ونقول عن الطفل مدمن إذا كانت أوقات جلوسه على الإنترنت تفوق أربع أو خمس ساعات خلال اليوم.

وأكدت أن الطفل المدمن على الإنترنت عند منعه من اللعب يدخل في نوبة بكاء وانهيار وإصرار على اللعب، موضحة أن الاضطرابات النفسية أولها العزلة الاجتماعية نتيجة أن الطفل يظل لساعات طويلة في غرفة مغلقة والتي تؤدي لدائرة الارتياح في التعامل مع الأجهزة، كما أنه يعتاد على عدم التعامل مع الأشخاص.

وتابعت، أن الطفل المدمن على الألعاب يكون لديه حالة من العدوانية وأن بعض الجرائم زادت نسبتها في شريحة كبيرة من الشباب بسبب إدمان هذه الألعاب لأن أغلبها يعتمد على القتل والحرب وما شابه ذلك.