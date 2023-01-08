«أفراح وزينة» لدوللى شاهين تتخطى الـ100 ألف مشاهدة على يوتيوب

تخطت أغنية النجمة دوللي شاهين حاجز الـ100 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد أيام من طرح الأغنية، كما تم طرحها على عدد من منصات الأغاني الشهيرة.

أغنية "أفراح وزينة" من كلمات السيد علي، ألحان أحمد الكارمي، توزيع وميكس محمد عمار، إخراج مؤمن يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "الملكة Queen"، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية الملكة QUEEN، فكرة المطربة دوللي شاهين، وتعبر الأغنية عن قصة اجتماعية نسائية، والأغنية باللهجتين المصرية واللبنانية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهي من كلمات دوللي شاهين، تأليف موسيقي أحمد عبدالعزيز، توزيع وميكس وماستر أحمد عبدالعزيز وألحان أحمد برازيلي.

الأغنية من إخراج مؤمن يوسف، تصوير سامح فوزي، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات دوللي شاهين، تأليف موسيقي أحمد عبدالعزيز، توزيع وميكس وماستر أحمد عبدالعزيز، وألحان أحمد برازيلي.