«الأرصاد»: الأمطار مستمرة على القاهرة غدًا ولكنها أقل شدة من اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من منخفض جوي يؤثر على جمهورية مصر العربية بدءًا من صباح اليوم على المناطق الغربية.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن محافظة مطروح قد تأثرت بالمنخفض الجوي خاصة منطقة سيدي براني والسلوم بأمطار غزيرة، وكانت أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد وأدت إلى تجمعات كبيرة من المياه وملء الآبار في محافظة مطروح وخاصة في صحراء مطروح.

وأوضحت أن الأمطار اتجهت ناحية الأسكندرية، لافتة إلى أنها كانت أمطار بين المتوسطة والغزيرة، كما شهدت محافظة البحيرة أمطار متوسطة وغزيرة، كما تشهد العديد من محافظات الوجه البحري أمطارا متوسطة ورعدية في بعض المناطق، مثل المنوفية والغربية، والقاهرة الكبرى، كما تؤثر الأمطار على محافظة الجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة 6 أكتوبر والعياط في الجيزة والصف، وكذلك شرق القاهرة، من مدينتي والشروق والعبور والعاشر من رمضان التي تتأثر بأمطار رعدية الآن.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر معنا هذه الأمطار على مدار هذه الليلة ما بين خفيفة ومتوسطة ومن الممكن أن تكون رعدية في بعض المناطق، ومن الممكن أن تكون غزيرة في محافظات الوجه البحري وخاصة المحافظات الشمالية، كما أن الأمطار مستمرة على القاهرة غدًا ولكنها أقل شدة من اليوم.