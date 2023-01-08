ثلوج فى فيصل.. أمطار غزيرة تضرب الجيزة وضواحيها (فيديو)

شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الثلوج التي شهدها الحي الشهير، بتبادل الصور والفيديوهات، وجاء هاشتاج “ثلوج فيصل” ضمن الموضوعات الأكثر رواجا على موقع “تويتر”.

وشهدت بعض المحافظات، موجة شديدة من الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على عدد من الطرق الرئيسية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض على البحر المتوسط يتسببان في حالة من التقلبات الجوية بدأت من الساعات الأولى من الصباح بتساقط الأمطار المتوسطة للصغيرة على سواحلنا الغربية.

وأضافت خلال مداحلة هاتفية لبرنامج "أحداث اليوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع تقدم ساعات النهار بدأت المناطق من شمال الوجه البحري تتأثر بسقوط الأمطار المتوسط والغزير وإلى الآن السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية تتكاثر على أغلب المحافظات في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.