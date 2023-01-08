نجاة 10 من الموت بطريق نزلة الشرفا فى المنيا

اصطدمت سيارة بعامود إنارة بطريق نزلة الشرفا في محافظة المنيا، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت معاينات الأجهزة الأمنية عقب انتقالها لمكان الحادث، عن وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: مؤمن شحاتة محمد 43 عاما، عبدالباسط محمد علي 65 عاما، وفاء عاشور محمود 39 عاما، صفية أحمد عبدالغني 29 عاما، علي محمد منازع 53 عامًا، عيد ماهر يعقوب 43 عاما، وابنه كيرلس 16 عاما، حسن سعداوي محمد 30 عامًا، رجب أحمد راشد 24 عاما، بولس عزيز فانوس 12 عاما، ويقيمون في قري الحوارته والشرفا والحواصلية ونزلة عبيد.

وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.