الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 10 من الموت بطريق نزلة الشرفا فى المنيا

اسعاف
اسعاف

اصطدمت سيارة بعامود إنارة بطريق نزلة الشرفا في محافظة المنيا، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت معاينات الأجهزة الأمنية عقب انتقالها لمكان الحادث، عن وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: مؤمن شحاتة محمد 43 عاما، عبدالباسط محمد علي 65 عاما، وفاء عاشور محمود 39 عاما، صفية أحمد عبدالغني 29 عاما، علي محمد منازع 53 عامًا، عيد ماهر يعقوب 43 عاما، وابنه كيرلس 16 عاما، حسن سعداوي محمد 30 عامًا، رجب أحمد راشد 24 عاما، بولس عزيز فانوس 12 عاما، ويقيمون في قري الحوارته والشرفا والحواصلية ونزلة عبيد.

وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية إصابة 10 أشخاص بعامود انارة النيابة العامة كدمات وسحجات مستشفي المنيا مستشفي المنيا العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

ثلوج فى فيصل.. أمطار غزيرة تضرب الجيزة وضواحيها (فيديو)

نجاة 10 من الموت بطريق نزلة الشرفا فى المنيا

دقلو: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

حديقة الحيوان قبل التطوير

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس