الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحمد بدير وفتوح أحمد يقدمان العزاء فى والدة طارق لطفى

أحمد بدير
أحمد بدير

قدم الفنان أحمد بدير والفنان وفتوح أحمد والفنان محمد الصاوى والمخرج أحمد صقر وعدد من نجوم الوسط الفني العزاء في والدة الفنان طارق لطفي بقاعة مناسبات مسجد الشرطة بالتجمع الخامس والذي بدأ مساء اليوم.

 وشيعت جنازة والدة الفنان طارق لطفي الخميس الماضي من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، حيث أعلن وفاتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بعد معاناتها من المرض حيث كتب في منشوره: "انتقلت إلى رحمة الله أمى الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

 وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على مواساة طارق لطفى أثناء تشييع الجنازة كان أبرزهم الفنان هانى رمزى وعمه الفنان مجدي فكري.

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أحمد بدير فتوح أحمد محمد الصاوى مسجد الشرطة طارق لطفي الفنان طارق لطفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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