الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

السقا والحجار أول الحضور فى عزاء والدة طارق لطفى

جريدة الدستور

حرص الفنان أحمد السقا والمطرب الكبير على الحجار على تقديم واجب العزاء للفنان طارق لطفي في والدته بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، والذي بدأ مساء اليوم وشهد حضور عدد من مشاهير الفن.

وشيعت جنازة والدة الفنان طارق لطفي، الخميس الماضي، من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، حيث أعلن لطفى عن وفاتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد معاناتها مع المرض، حيث كتب في منشوره: "انتقلت إلى رحمة الله أمى الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

 وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على مواساة طارق لطفى أثناء تشييع الجنازة كان أبرزهم الفنان هانى رمزى وعمه الفنان مجدي فكري.

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أحمد السقا علي الحجار طارق لطفي عزاء مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

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وائل لطفي

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