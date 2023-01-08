الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سكالوني يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم.. والركراكى ثالثًا

سكالوني
سكالوني

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن حصول الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب التانجو، على جائزة المدرب الأفضل في العالم لعام 2022.

وقاد سكالوني منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد عام من تتويجه ببطولة كأس كوبا أمريكا مع التانجو في البرازيل.

سكالوني تفوق برصيد 240 نقطة، بفارق 195 نقطة عن ديديه ديشامب صاحب المركز الثاني، مدرب منتخب فرنسا، بينما جاء في المركز الثالث، المغربي وليد الركراكي برصيد 30 نقطة.

وكان روبرتو مانشيني المدير الفني الإيطالي هو آخر من توّج بهذه الجائزة، في 2021، بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020 مع منتخب إيطاليا، لكنه لم يتواجد في قائمة الـ10 هذا العام.

ويعتبر وليد الركراكي هو أول مدرب إفريقي يصعد إلى هذه المنصة، التي كان قريبًا منها بيتسو موسيماني العام الماضي، بعد انجازاته مع الأهلي، لكنه لم يصعد للمركز الثالث.

وقاد وليد الركراكي المنتخب المغربي لتحقيق المعجزة في كأس العالم 2022، بعدما أطاح بـ بلجيكا من دور المجموعات، ثم إسبانيا والبرتغال في ثمن وربع النهائي على الترتيب، قبل أن تتوقف مغامرة أسود أطلس في نصف النهائي بخسارة 2/0 من فرنسا.

ليونيل سكالوني وليد الركراكي إنجاز منتخب المغرب بكأس العالم كأس العالم 2022

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