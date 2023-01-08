الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حقيقة نقل ملكية حديقتى الحيوان والأورمان لجهة داخلية أو خارجية

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حقيقة نقل ملكية حديقتي الحيوان والأورمان لجهة داخلية أو خارجية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن حديقتي الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة ولا صحة لنقل ملكيتهما لأي جهة داخلية أو خارجية.

وأضاف أن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تحت توجيهات القيادة السياسية بتطوير كل الأصول المتاحة للوصول لأفضل خدمة ممكنة، وأفضل جودة ممكنة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن التطوير لحديقتي الحيوان والأورمان حتي تليق بالمواطن المصري، فضلاً عن فقد بعض الاعتمادات الدولية الخاصة في 2004، ولذلك تسعي الوزارة لتطوير الحديقتين لاستعادة هذه الاعتمادات الدولية الخاصة بالحدائق.

وأوضح أنه علي مدي الفترات السابقة لم تحظ حديقة الحيوان بالاهتمام الكافي، وكان لا بد من توفير تكاليف مالية، حتي نصل لمستوي يضاهي أفضل الحدائق العالمية.

مواد متعلقة

«Extra news» تستعرض جهود «حياة كريمة» فى المحافظات الأكثر احتياجًا

«Extra news» تستعرض جهود «التحالف الوطنى» فى دعم الفئات الأولى بالرعاية

«مستقبل وطن» يوزع هدايا السيسى على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«تنمية الصعيد»: «حياة كريمة» مشروع قومى لا مثيل له فى العالم

متحدث الكنيسة: كانت هناك مشاعر قوية بين الرئيس السيسى والحاضرين بالقداس

متحدث «الكنيسة» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

البابا تواضروس: يجب مواجهة الأزمات بـ«الوعى والترشيد والتكافل»

البابا تواضروس الثاني يوضح كيفية تعامل الكنيسة مع خطاب التعصب (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

مصر تعزى السنغال فى ضحايا الحادث المرورى

توقعات بتراجع طفيف فى قيمة التجارة العربية من السلع والخدمات خلال 2023

«المتحدة» تقديم خريطة برامجية لكل الفئات والأذواق.. وتنوع المحتوى على رأس الأولويات

«تعليم الإسكندرية» يرد على منشور «ورق الإجابة» ويؤكد استعداده للامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس