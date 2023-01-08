حقيقة نقل ملكية حديقتى الحيوان والأورمان لجهة داخلية أو خارجية

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حقيقة نقل ملكية حديقتي الحيوان والأورمان لجهة داخلية أو خارجية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن حديقتي الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة ولا صحة لنقل ملكيتهما لأي جهة داخلية أو خارجية.

وأضاف أن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تحت توجيهات القيادة السياسية بتطوير كل الأصول المتاحة للوصول لأفضل خدمة ممكنة، وأفضل جودة ممكنة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن التطوير لحديقتي الحيوان والأورمان حتي تليق بالمواطن المصري، فضلاً عن فقد بعض الاعتمادات الدولية الخاصة في 2004، ولذلك تسعي الوزارة لتطوير الحديقتين لاستعادة هذه الاعتمادات الدولية الخاصة بالحدائق.

وأوضح أنه علي مدي الفترات السابقة لم تحظ حديقة الحيوان بالاهتمام الكافي، وكان لا بد من توفير تكاليف مالية، حتي نصل لمستوي يضاهي أفضل الحدائق العالمية.