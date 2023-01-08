الأحد 08 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ بالمعهد القومى تكشف بعض المعتقدات الغذائية الخاطئة

المعتقدات الغذائية
المعتقدات الغذائية

كشفت الدكتورة لمياء هارون، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، بعض المعتقدات الخاطئة في التغذية، قائلة:"إن انتظام مريض السكر على العلاج والالتزام بالنمط الصحي والغذائي الذي يضعه الطبيب المعالج لمريض السكر يحسن من الحالة ويعزز من السيطرة على مرض السكر، لكن لا يمكننا القول بأنه سيشفى تمامًا". 

وأضافت هارون، خلال لقائها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وهبة الأباصيري، أن الجنزبيل من الأعشاب الخاضعة للأبحاث، وكل المعلومات المتداولة بشأنه لا تتعدى كونها أبحاثا علمية، لافتة إلى أن الفائدة المؤكدة للجنزبيل واعتماد مريض السكر عليه بدلاً من العلاج هو معتقد خاطئ تماماً، معقبة:"السكر مرض، وطالما أنه مرض فله علاج لا بد أن يسير عليه المريض". 

وأشارت أستاذ التغذية العلاجية، إلى أن الأعشاب ما هي إلا وسائل مساعدة في علاج مرض السكر، لافتة إلى أن هناك بعض الأعشاب قد تنتج عنها آثار سلبية تؤثر على فاعلية أدوية علاج مرض السكر.

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