الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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انهيار شقيقات جورج وسوف خلال وداع نجله وديع بكنيسة مار إلياس بسوريا

شقيقات جورج وسوف
شقيقات جورج وسوف

أصيبت شقيقات الفنان السوري جورج وسوف، بحالة انهيار شديدة خلال تشييع جثمان وديع نجل شقيقهم الوحيد جورج وسوف، من كنيسة مار إلياس ببلدة كفرون بسوريا.

وعرض تليفزيون الجديد لقطات مباشرة لعمات الراحل وهن منهارات قبل دخولهن الكنيسة، في مشهد تسبب في بكاء كل المشاركين بالجنازة.

رسالة مؤثرة من جورج وسوف لأهالي كفرون قبل دفن نجله

كان الفنان جورج وسوف، قد وجه رسالة لأهالي بلدته كفرون بسوريا طالبهم فيها بعدم إطلاق النيران عند وصول جثمان نجله وقال في فيديو نشره عبر فيسبوك: "حبايب قلبي أنا هلأ رايح أدفن حبيبي وديع رايح لمثواه الأخير، لي رجاء كبير عندكم، ما بدي اسمع ولا طلقة رصاص الله يخليلكم أولادكم، إذا حدث لأي شخص شيء سيكون جرح عميق والجرح جرحين، بترجاكم إذا كان لي معزة لديكم”.

كان أهل بلدة كفرون السورية، قد قاموا برفع صور الابن الأكبر لـ الفنان جورج وسوف "وديع"، وتم رفع صورة كبيرة على كنيسة مار إلياس، التي تقام فيها صلاة الجنازة الثانية، ثم يدفن الجثمان في مقابر العائلة هناك.

جورج وسوف شقيقات جثمان مار إلياس كنيسة كفرون سوريا رسالة مؤثرة

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