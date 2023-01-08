فاضتت روحها أمام شقيقها الأكبر.. نص أقوال الخال والجدة المتهمين بقتل طفلة المنوفية

لم تتوقع الأم أبدًا أن تعيش تلك الفاجعة ومرارة هذه الأيام التي قضت عليها من أقرب الناس إليها والتي اكتشفت عقب ذهابها لمنزل والدتها في مدينة منوف بالمنوفية، بعد أن أمّنتها على أطفالها فحضرت للاطمئنان على ابنها وابنتها المقيمان مع جدتهما بعد زواجها من شخص آخر بعد والدهما، لتكتشف عقب تواجدها عدم وجود طفلتها وبسؤال ابنها الصغير عن شقيقته أكد انها تعرضت للضرب ولم يرها ثانية وأبلغتها الجدة أن خالها من الأم اعتدى عليها بالضرب ورفضت إخبارها عن مكان نجلتها صاحبة الـ8 أعوام.

علي الفور توجهة والدة الطفلة إلى قسم شرطة منوف، وأدلت بأقوالها للرائد أحمد واصل رئيس وحدة مباحث القسم وعلى الفور تم استدعاء الجدة وشقيق الأم لسؤالهما فيما هو منسوب إليهما والاستعلام عن مكان الطفلة، وكانت المفاجأة بالاعتراف بوفاة الطفلة بعد وصلة ضرب من الجدة، ثم الاعتداء عليها من الخال (15 عامًا) بعصا.

وبعد التحريات والفحص تبين لرئيس المباحث أن خال الطفله أكد أنه عاد من الخارج ليجد والدته تضرب حفيدتها لمضايقتها لها، فجاء بعصا ضربها وسقطت الطفلة أرضًا غارقة في دمائها أمام شقيقها الأكبر والذي يبلغ من العمر 12 عامًا، وأكد ان كل ما كان بشغل باله هو كيف يتخلصو ا من جثة الطفلة ضحية القلوب المتحجرة.

وقال خال الطفلة في اعترافاته إنه قام بوضع الطفلة داخل بطانية على تروسيكل وتوجه بها إلى مكان في منطقة زارعات بين محافظتي المنوفية والبحيرة دائرة مركز بدر، وانصرف ظنًا منهم مقدرته على الإفلات من الجريمة البشعة الذين قاموا بارتكابها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.