«صوتك مسموع».. المستفيدون من المبادرة: «تستجيب للشكاوى سريعًا»

نفذت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الكثير من المشروعات الضخمة بالقرى فى مختلف المحافظات، لتوفير حياة آمنة والاستقرار للأسر، وشملت المشروعات تطوير وإحلال منظومة الصرف الصحى وإنشاء محطات جديدة، وتطوير الوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وتطوير مراكز الشباب وترميم المنازل المتهالكة وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعى، إلى جانب رصف الطرق الرئيسية.

وبجانب عمليات التطوير الكبيرة التى تمت فى الريف المصرى، وفرت آلية لإيصال صوت المواطنين إلى المسئولين عبر مبادرة «صوتك مسموع»، التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، والتى تتلقى الشكاوى بشأن أى مشكلات فى قرى «حياة كريمة»، مع العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

والتقت «الدستور» عددًا من المستفيدين من مبادرة «صوتك مسموع» الذين تحدثوا عن سرعة الاستجابة لمطالبهم فى حل مشاكلهم بطرق غير روتينية، وتأثير المبادرة على حياتهم.

محمد عادل: حل أزمة انقطاع المياه عن المنزل فى زمن قياسى

قال محمد عادل الشربينى، من قرية كفر علام بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إن القرية فى الماضى كانت تفتقر الكثير من الخدمات، مثل عدم وجود طرق مرصوفة ما تسبب فى الكثير من حوادث السير، وأيضًا تهالك شبكات الصرف الصحى ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن تراكم المياه غير النظيفة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية وتطوير مركز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية الحديثة له، إلى جانب تطوير الوحدة الصحية وتنظيم قوافل طبية للكشف والعلاج على السكان بالمجان، كما رصفت وأنارت الطرق الرئيسية لربط القرية بالقرى المجاورة، وذلك كان بمثابة حلم كبير لدى جميع السكان. وأوضح أن مبادرة «صوتك مسموع» عملت على تسهيل التواصل بين سكان القرية وكل القطاعات الحكومية لتوفير أفضل الخدمات والارتقاء بها، وذكر أنه تواصل مع المبادرة عن طريق الهاتف، بسبب انقطاع المياه، وخلال أيام قليلة جاء القائمون على المبادرة وأنهوا المشكلة.

واختتم حديثه بتقديم الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وللرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جاء بالخير لسكان الريف المصرى، وغيّر حياتهم وارتقى بها.

أحمد حسن: الخط الساخن أسرع وسيلة للتواصل وإنهاء الأزمات

أكد أحمد حسن، أحد سكان قرية «العوضية» التابعة لمحافظة الدقهلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» وفرت عدة وسائل للتواصل السريع مع المسئولين لحل جميع مشاكل السكان، موضحًا أنه تواصل مع المبادرة بسبب نقص بعض الأجهزة الرياضية داخل مركز الشباب، وبالفعل خلال أيام قليلة تم حل المشكلة ووصول الأجهزة للمركز.

وأضاف أن الشكاوى التى تقدم على الخط الساخن تتم الاستجابة السريعة لها، وحياة الأهالى اختلفت كثيرًا عن ذى قبل.

وأشار إلى أن مركز الشباب كان مهمشًا قبل «حياة كريمة» ولا يصلح لممارسة الرياضة بسبب تهالك الأجهزة الرياضية والمبانى.

وأضاف: «لجأ الشباب إلى المقاهى فى أوقات فراغهم ما تسبب فى الكثير من المشاكل بسبب تفريغ طاقتهم فى المشاجرات، إلى جانب إدمان بعضهم المخدرات».

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حققت حلم الشباب بتطوير وإحلال مركز شباب القرية، حيث رممت المبانى الداخلية إلى جانب تزويد المركز بالأجهزة الرياضية الحديثة.

وتابع: «المبادرة وفرت مدربين متخصصين فى جميع الألعاب الرياضية إلى جانب تنظيم بطولات رياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل يومى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى جميع الشباب بعدما عانوا كثيرًا بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم داخل القرية».

ووجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على المبادرة، مؤكدًا أنها غيّرت حياة الكثير من سكان الريف إلى الأفضل، كما وجّه شكرًا خاصًا للقائمين على المبادرة بسبب الجهد المبذول لمساعدة سكان القرى النائية.

ميرفت محمد:توفير أجهزة طبية حديثة بالوحدات الصحية.. وعلاج نقص الخدمات

قالت ميرفت محمد، من قرية بحر البقر بالشرقية، إن مبادرة «صوتك مسموع» وسيلة مهمة للتواصل مع الأهالى وحل مشاكلهم بطريقة سريعة، مشيرة إلى أن الوحده الصحية كان ينقصها بعض الأجهزة الطبية، لذلك تواصلت مع المبادرة، وبالفعل خلال أيام قليلة جاءت الأجهزة.

ووجهت شكرها للقائمين على المبادرة بعدما رأت التطور الكبير فى الريف المصرى على أيديهم، موجهة الشكر للرئيس لسعيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة أهالى الريف. وأضافت أن الوحدات الصحية كانت فى الماضى تفتقر إلى الخدمات الطبية، متابعة: «والدتى كانت تعانى من مرض مزمن وكنت أذهب معها كل أسبوع وأقطع مسافة طويلة للكشف عليها، وكانت أمنية الأهالى وجود وحدة صحية تلبى احتياجاتهم».

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حققت حلم السكان بتطوير وإحلال الوحدة الصحية داخل القرية ومدها بالأجهزة الطبية الحديثة لعلاج جميع المرضى، إلى جانب توفير أطباء فى جميع التخصصات للكشف الدقيق على المرضى، مضيفة أن المبادرة نظمت قوافل طبية تجوب شوارع القرية للكشف وعلاج المرضى بالمجان.