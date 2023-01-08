مدير عام حديقة الحيوان يكشف حقيقة إغلاق الحديقة ونقل ملكيتها لجهة أخرى

أوضح محمد رجائي، مدير عام حديقة الحيوان، حقيقة إغلاق الحديقة لإجراء بعض التطويرات، قائلاً: "حتى الآن لم تغلق حديقة الحيوان بالجيزة، وتستقبل الزائرين في مواعيدها العادية من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ4 مساءً".

وأضاف رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، أنه على مدار العقود السابقة، لم تمتد يد التطوير إلى حديقة الحيوان بالمعنى المفهوم، لافتا إلى أن الحديقة خرجت من عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان عام 2004م، واستاء المواطنون من هذا القرار وقتها.

وأوضح أن ذلك القرار كان بسبب عدم اتباع الحديقة المعايير الدولية في إيواء وتربية الحيوانات، لافتاً إلى أن المعايير الحالية معايير قديمة، حيث تعتبر حديقة الحيوان بالجيزة حديقة أثرية وفي غاية الأهمية، وجزء من تاريخ مصر.

وأشار إلى أنه كانت هناك مطالبات متعاقبة من وزارة الزراعة والإدارات المعنية بالرفق بالحيوان بالتطوير، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة كانت جادة في تقديم مشروع تطوير على أعلى مستوى، مؤكدًا أن حديقتي الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان ستظل ملكيتهما وولايتهما تابعتين لوزارة الزراعة، ولا نية لنقل ملكيتها وولايتها لأي جهة أخرى.