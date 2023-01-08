الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ننشر تشكيل مباراة طلائع الجيش والمقاولون فى الدورى

طلائع الجيش
طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تشكيل فريقه لخوض مباراة المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة بالدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الرسمي لطلائع الجيش كلا من:

في حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب، محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب، عبدالرحمن شيكا، محمد دياب.

خط الهجوم خالد قمر، كريم طارق، أحمد سمير.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب تشكيلة الذئاب للقاء طلائع الجيش في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون على النحو الآتي:

في حراسة المرمى : محمود أبوالسعود.

خط الدفاع : أحمد الشيمي وفاروقا نورالدين وأحمد علاء وعمر فايد.

خط الوسط أحمد أبوعلام وعبدالرحمن جبنة وفادي فريد وتريكة.

خط الهجوم جون أوكلي ولويس إدوارد.

المقاولون العرب شوقى غريب محمد يوسف طلائع الجيش عمر رضوان

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وائل لطفي

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