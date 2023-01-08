«القومى للترجمة» يطلق عدده الأول من النشرة الإلكترونية «إفريقيا تحكى»

أصدر المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، العدد الأول من النشرة الإلكترونية "إفريقيا تحكي" التي تهدف إلى نشر الوعى المجتمعي والقومي بكل روافد الثقافة الإفريقية من آداب وفنون وعلوم متنوعة؛ إيمانًا بأهمية الثقافة اﻹفريقية وإدراك منجزاتها في الحضارة الإنسانية.

وفي بيانه الصادر مساء اليوم، وجه المركز القومي للترجمة الدعوة للمترجمين والباحثين في مجال الدراسات الإفريقية للمشاركة في الأعداد القادمة بأعمالهم من ترجمات مختارة من الإنتاج الأدبى اﻹفريقي سواء التراثى أو المعاصر، الذى يحمل الكثير من معالم الثقافة والحضارة اﻹفريقية الثرية والعريقة.

كذلك تقديم عروض كتب من طرح الفكر الإفريقي الإبداعي في كل مجالات الكتابة إلى اللغة العربية سواء عن اللغات الإفريقية المحلية أو عن اللغات الدولية كالإنجليزية والفرنسية شريطة أن تكون لغة الكتاب الأصلية وأخيرًا نشر مستخلصات الرسائل والأبحاث في مختلف المجالات الثقافية اﻹفريقية، أو حوارات مع شخصيات ثقافية بارزة.

ونوه المركز إلى أن الأعمال سترسل على البريد الالكتروني للمركز: ‏[email protected]