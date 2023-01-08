«مياه الفيوم»: اتخاذ التدابير اللازمة استعدادًا للأمطار

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن الشركة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ وما ينتج عنه من سقوط أمطار، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بنشر معداتها وفقًا لخطة الانتشار الموضوعة مسبقًا للتمركز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الفيوم فور تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه يوجد تنسيق مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتواصل المستمر بين الخط الساخن وغرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الشركة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهت شركاتها التابعة بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة والتي شملت تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز المعدات.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم خلال عام ٢٠٢٢، ومشروعات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة تقديرية ٤٩٢ مليون جنيه وتشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير محطات مياه الشرب وتطوير محطات المعالجة، وتطوير منظومة معدِّات الصيانة والتعامل مع الأمطار.

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بقيمة مليار و٦١٥ مليون جنيه، علاوة على تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة ٣٠٠ مليون يورو لخدمة ٥٧ قرية بالصرف الصحي.

وأضاف أنه تم توسع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في الإنتاج بالجهود الذاتية داخل ورش الشركة لتغطية الاحتياجات، وشملت إنتاج أغطية مطابق خرسانية، وإصلاح بعض أنواع الطلمبات والمحركات الكهربائية وتنفيذ خُطط الصيانة الوقائية، وخُطة تطهير الشبكات، وتكثيف التطهير بالمناطق الساخنة.