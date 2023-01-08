الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نقلوها على تروسيكل».. تفاصيل جريمة «التأديب» بالمنوفية

متهم
متهم

كشف أمن المنوفية لغز جريمة بشعة، شهدتها محافظة المنوفية، حيث أقدم شاب ووالدته بضرب ابنة شقيقته حتى الموت، بداعي تأديبها نظرًا لما بدر منها تجاه الجدة، ولم تقف قساوة القلب عند تلك النقطة بل حاول الخال المراهق التخلص من الجثمان وسط الزراعات في منطقة حدودية بين محافظتي المنوفية والبحيرة.

وبالانتقال والفحص والتحقيق في الواقعة تبين للأمن أن الطفلة توفيت من الضرب أمام شقيقها الأكبر البالغ من العمر 12 عامًا، نظرًا لإقامتهما مع الجدة بعد زواج والدتهما، وبعدها حاول خالهما التخلص من الجثمان بعد نقله على تروسيكل إلى مكان زراعي واصل بين محافظتي المنوفية والبحيرة، محاولًا طمس معالم الجريمة.

كما أكدت التحريات تورط بائعة خردة وابنها البالغ من العمر 15 عامًا، وهم جدة الطفلة وخالها في جريمة قتل طفلة نجلة ابنتها المتزوجة بعد طلاقها، وتقيم بمركز السادات، عقب التعدي بالضرب على صغيرتها البالغة من العمر 8 سنوات فقط، وكما قاموا بمحاولة إخفاء الجثمان ومعالم الجريمة البشعة الذين قاموا بارتكابها.

وتمكنت قوة من قسم شرطة منوف من إلقاء القبض على المتهمين وهم الجدة وخال الطفلة والذين من جانبهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وطريقة قيامهم بالواقعة وطريقة حدوثها، كما قاموا بتمثيل الجريمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة. 

ارتداء الكمامات الطبية ابنة شقيقته 8 سنوات التخلص التعدي بالضرب التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ إخفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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