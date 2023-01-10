يمكنك تحملها.. خطوات تجعلك أكثر لياقة وصحة في 2023

شهدت السنوات الماضية حالة من الإحباط والتأثير الجسدي والنفسي لعدد من الأشخاص، تلاها الحرب الروسية الأوكرانية.

ولمساعدتك في تحديد أهداف جديدة لعام 2023 لتكون أكثر صحة ولياقة، وسعادة، سنعرض لك هذه النصائح حسبما أوضحها موقع metro.

التغيير طويل الأمد

التغيير يتطلب الالتزام والجهد، لذلك، لكي يكون التغيير ناجحًا ومستدامًا، يجب أن يكون تدريجيًا وطويل الأمد، ومستمر، لذلك لابد من الصبر واتباع الخطة خطوة بخطوة.

تقول ماندي وونج الترام، المدربة الشخصية الحائزة على جوائز ومدربة التغذية في FlexFit، إن هدفي الرئيسي هو مساعدة الناس على الوقوع في حب التدريب من خلال إظهار كيف يمكن للياقة البدنية أن تتناسب مع أنماط حياتهم المزدحمة.

ابحث عن السبب

تعمق في عقلك لمعرفة سبب رغبتك في ممارسة المزيد من التمارين، واكتبها وارجع إليها مرة أخرى عندما تشعر بعدم التحفيز

كن واقعيا وحافظ على ثباتك

يُذكر أن الأمر يستغرق 66 يومًا في المتوسط ​​لتغيير هذه العادة، لذلك، لن تتغير بين عشية وضحاها، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك في يناير، ومع ذلك، يمكن أن يكون أكثر قابلية للتحقيق إذا كنت واقعيًا فيما يتعلق بالسعي للتغيير والبقاء على خطتك.

ضع أهدافًا ذكية

للحفاظ على تركيزك وتذكير نفسك بما تريد تحقيقه، حدد أهدافًا ذكية، ومحددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا، فبدون أهداف، سيكون التقدم أمر صعب.

ضع قائمة بفوائد الحصول على اللياقة والصحة

من خلال سرد فوائد الحفاظ على لياقتك، ستنشئ أسبابًا شخصية للاستمرار، وسيكون لديك أيضًا تذكير إذا كانت لديك لحظات ضعيفة، ويمكنك تثبيتها في مكان ما ستراه.

ضع قائمة بعواقب عدم القيام بالأشياء

من خلال سرد مخاطر أو عواقب عدم تغيير نمط حياتك، سوف تكرر سبب ذلك، إنه ليس موجودًا لإخافتك ولكن يمكنه تشجيعك عندما يكون الدافع منخفضًا.

جدولة التدريبات الخاصة بك

بينما قد يرغب البعض منا في تحسينها عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية، إلا أن الحقيقة هي أنه من السهل على الحياة أن تقف في طريق منعنا من ممارسة الرياضة، ولكن إذا كان لديك جدول أسبوعي، فمن الصعب تجنبه.

اغتنم الفرص الصغيرة

فقط لأنك لا تملك ساعة كاملة لممارسة التمارين لا يعني أنه لا يمكنك ممارسة الرياضة لدقائق معدودة، فشيء أفضل من لا شيء، حيث إن 20 دقيقة من التمرين ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع لا تزال مهمة وجديرة بالاهتمام.

احتفل بالمكاسب الصغيرة

في بعض الأحيان تكون الإنجازات الصغيرة مهمة ويمكن أن تحفزك على الاستمرار، فلا تقلل من شأن قوة دعم نفسك على الخطوات الصغيرة التي اتخذتها نحو أهدافك، ويجب ملاحظة كل التقدم، مهما كان صغيراً.

استعن بمدرب شخصي

في بعض الأحيان، نحتاج جميعًا إلى دفعة أو شخص ما لتشجيعنا على الاستمرار، فسيغير المدرب الشخصي المناسب تدريباتك ويحسن أسلوبك ويشجعك على العمل بقدرتك المثلى.

ابدأ تدريب القوة

مهما كان عمرك، ستفيدك تمارين القوة إذا قمت بذلك بشكل صحيح، حيث أظهرت دراسة حديثة أن تمارين القوة يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويمكن أن يعزز مزاجك وثقتك بنفسك، ويزيد من التمثيل الغذائي ويحسن صحة القلب.

اشرب ماء

أنت تعرف فوائد شرب الكثير من الماء، لذا اجعل الأمر سهلاً قدر الإمكان، فخذ الزجاجة معك في كل مكان وإضافة قطع البرتقال أو الليمون لإضافة النكهة.

تناول الأطعمة الغنية بالطاقة

الكربوهيدرات، بما في ذلك المكرونة والبطاطس والأرز، ضرورية لتوفير الطاقة اللازمة للتمارين الرياضية وأنت بحاجة إليها إذا كنت تتدرب بانتظام.

احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد

أنه يجب علينا النوم بشكل صحيح لممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل أفضل في اليوم التالي، فمن المهم الاسترخاء قبل النوم بساعة بقراءة كتاب والاستماع إلى بودكاست وتقييد استخدامك للهواتف .

قم بالإحماء

الإحماء حرفيًا يسخن عضلاتك استعدادًا للتمرين ويزيد الدورة الدموية ودرجة حرارة الجسم ويرفع معدل ضربات القلب تدريجيًا.

تمدد بعد التمرين

لابد من التمدد عندما تكون عضلاتك دافئة ومتحركة، فهذا سيساعد عضلاتك على التعافي ويقلل من الألم في اليوم التالي.

تدرب مع الأصدقاء

إذا تدربت مع الآخرين، فيمكنكما تشجيع بعضكما البعض، أو قم بتشغيل الموسيقى، لأأنك إذا كنت تمارس الرياضة بمفردك، يمكن أن تساعد قائمة التشغيل الخاصة بالموسيقى المفضلة لديك في تحفيز التمرين ورفع مزاجك وإبقائك على القيام بذلك لفترة أطول، واجعل عقلك يربط التمرين بالأوقات السعيدة.

جرب أشياء جديدة

ليس عليك اللعب بالطريقة التقليدية دائما، فحدد ما تستمتع به وجرب بعض أنواع التمارين الجديدة، فهناك العديد من الخيارات، ولا تعرف أبدًا، قد يكون الطوق الهوائي أو تسلق الصخور الداخلي أو ملاءمة العمود هو الشيء الوحيد الذي تفضله.