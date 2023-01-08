الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. الأزهر: أول أمر إلهى لرسول الله حث على العلم

الأزهر العالمى للفتوى
الأزهر العالمى للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، إن الارتقاء بالمجتمعات تعليميًّا ومعرفيًّا، والعمل على محو الأميَّة فيها من أهم الخطوات الفارقة نحو تقدمها، وريادتها، وبناء حضارتها.

وأكد الأزهر للفتوى في منشور عبر الصفحة  الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه  ليس أدلَّ على اهتمام الإسلام بالعلم، وسعيه لرفع الجهل، أن أول أمرٍ إلهي لسيدنا رسول الله كان حثَّا على العلم في قول الله سبحانه: {اقْرَأْ ..} [العلق: 1]، وجاءت أحاديث نبوية كثيرة تُظهر لنا عِظَم مكانة العلم، وأهميته، والجد في تحصيله، والتي منها قوله ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ».

في سياق آخر، اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ53 لتدريب المقبلين على الزواج، ضمن سلسلة دوراته المجَّانية الجديدة التي بدأها في يوليو الماضي وسط تفاعل كبير، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف.

وقد تلقى المتدربون خلال هذه الدورة أهم المفاهيم الضرورية لإقامة حياة زوجية سعيدة ومستقرة من خلال:

- معرفة أهمية الزواج كضرورة دينية ومجتمعية.

- التعرف على النفس ومشاعرها، وكيفية اختيار شريك الحياة.

- إدارة الحياة الزوجية، ومواجهة التحديات التي تواجه الأسرة، وحل مشكلاتها بالعلم والوعي الصحيحين.

- تنشئة الأبناء تنشئة سوية، والتوعية بحقوقهم على الأبوين.

- التعريف بأسس الانفصال الآمن عند استحالة العشرة بين الزوجين بما يحفظ حقوق كل طرف في الأسرة.

العالمي للفتوى الإلكترونية الأمي ة اعي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته شيخ الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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