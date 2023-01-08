الزراعة: تحالف عالمى لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان

أكدت وزارة الزراعة أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير حديقتي الحيوان والأورمان والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.