الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مليار جنيه لتطوير حديقتي «الحيوان والأورمان».. تعودان لـ«الزراعة» بعد انتهاء مدة حق الانتفاع

حديقة الأورمان
حديقة الأورمان

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وفقاً لعدد من المحددات وهي:

1. رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

2. إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردها وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضاً للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حالياً.

3. عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

4. عدم المساس بالمباني الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها.

5. نسبة المباني لا تتجاوز 0.9% من إجمالي مساحة يعني أقل من 1%.

6. ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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