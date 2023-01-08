غرف عمليات مجهزة وشبكة«سكايب» لمتابعة امتحانات صفوف النقل بالوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية مجهزة بشبكة سكايب التكنولوجية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل التى تنطلق غد الإثنين 9 يناير وفق الجداول المعلنة.

وصرح وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن غرفة عمليات بالديوان العام فى تواصل لحظى ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس ( غرفة بكل إدارة تعليمية ) لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة و تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور، متمنياً لجميع طلاب المحافظة دوام التوفيق والسداد .

وأكد على انتهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة إنطلاق إمتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بجميع الادارات التعليمية، الإثنين 9 يناير 2023 وفق الجداول المعلنة، لافتا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، وجرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة ، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن ، لحسن وانتظام العمل، مشددا على ضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر .

جدير بالذكر أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام( من الرابع حتى الثاني الاعدادي ) صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة، الفصل الواحد ( من الثانى حتى السادس الابتدائى ، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.