الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الجرنوس بمركز بنى مزار

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الجرنوس، بمركز بني مزار شمال المحافظة، وذلك غدًا وعلى مدار يومي 9 و10 من يناير الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، خلال يومي 2 و 3 يناير الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1761 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات وذلك في إطار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صحة المنيا قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة قرية الجرنوس بمركز بني مزار مديرية الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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