صحيفة ألمانية: بروسيا دورتموند يسعى لضم عمر مرموش فى الصيف

أبدى نادي بروسيا دورتموند الألماني رغبته في التعاقد مع عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف فولفسبورج، خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ"مرموش" رفقة فولفسبورج في نهاية الموسم الحالي، أي في 30 يونيو 2023 المقبل.

بروسيا دورتموند يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «كيكر» الألمانية، فإن نادي بروسيا دورتموند أبدى رغبته في التعاقد مع عمر مرموش، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن مسئولي دورتموند يريدون استغلال تعثر مفاوضات فولفسبورج مع عمر مرموش بشأن تجديد عقده، وبالتالي الحصول على خدمات اللاعب بالمجان.

تعثر المفاوضات بين فولفسبورج وعمر مرموش بشأن تجديد عقده

يأتي ذلك بعدما أكدت صحيفة "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" الألمانية، فإنه من غير المتوقع تجديد عقد مرموش مع فولفسبورج؛ نظرًا لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن الأمور المادية.

ونشرت الصحيفة الألمانية، تصريحات يورج شمادتكه، المدير الرياضي لنادي فولفسبورج، قائلًا: "المفاوضات مع عمر مرموش بشأن تجديد عقده؟ لا أعلم، ولكنني لا أعتقد أنها ستنجح في النهاية، هذا أمر مؤسف، كنا نود أن نمدد عقده".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مرموش طلب الحصول على 4 ملايين يورو كراتب سنوي، ولكن إدارة فولفسبورج قدمت عرضًا تبلغ قيمته مليونين ونصف المليون يورو.

كما طلب مرموش الحصول على مكافأة مادية للتوقيع بقيمة 6 ملايين يورو، ولكنه لم يقدم الأداء المنشود منه هذا الموسم.

وشارك عمر مرموش في 15 مباراة مع فريقه فولفسبورج في الدوري الألماني حتى الآن، سجل خلالها هدفين فقط.

ويُعد عمر مرموش محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، آخرها نادي برينتفورد الإنجليزي، الذي كان يرغب في ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن قوبل العرض بالرفض من قِبل إدارة فولفسبورج.