الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صفقات المظاليم الشتوية.. عقل المقاصة في دكرنس والأوليمبي يضم بيبو وبادارا

محمود عقل مع رئيس
محمود عقل مع رئيس نادي دكرنس

بدأت أندية دوري القسم الثاني تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت في الأول من يناير الجاري وتعاقد أبو قير للأسمدة مع حميدة علي ومحمد سعيد لاعبي المصرية للاتصالات لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة وعبودة ممدوح لاعب القناة.

وقام الأوليمبي بضم ثنائي هلال مطروح يوسف بيبو وأليو بدارا وتعاقد بروكسي مع محمود أحمد السيد «دعبسه» لاعب بتروجت على سبيل الإعارة.

بيبو وبادارا مع ر\يس النادي الأوليمبي 

وقام المجد السكندري بضم محمد سيد «كهرباء» لاعب مياه البحيرة وتعاقد هلال مطروح مع منير محمود لاعب الأوليمبي لمدة ٦ شهور على سبيل الإعارة.

وقام دكرنس متصدر المجموعة الثالثة بضم محمود عقل لاعب المقاصة على سبيل الإعارة.

وتعاقد نبروه مع مهدى صبحي الذي سبق اللعب في أندية غزل المحلة وكوكاكولا والرجاء وأبوقير والمجد السكندري. 

وفي المجموعة الثانية تعاقد كهرباء الإسماعيلية مع أحمد جمعة لاعب بلدية المحلة وطارق العجمي لاعب هلال مطروح، وقام الإنتاج الحربي بضم يوسف الدون لاعب بروكسي وإبراهيم ريعو مدافع وادي دجلة، وتعاقد بورتو السويس مع كريم لالا من الترسانة على سبيل الإعارة.

وتعاقد إف سي زد مع أحمد حسين لاعب سموحه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم وقام بتروجت بضم محود شديد لاعب الداخلية.

وفي المجموعة الأولى تعاقد الألومنيوم مع أحمد وجيه لاعب بنها وسيراميكا كليوباترا السابق لمدة موسم ونصف.

دوري القسم الثاني الأوليمبي دكرنس المقاصة هلال مطروح

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