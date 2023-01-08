الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة تعدي شاب على مسن بـ«سلاح أبيض» في حلوان

سلاح أبيض
سلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدي شاب على رجل مسن باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3-12-2022 تبلغ لقسم شرطة حلوان بوجود مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول، أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى.

 

والطرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمان بدائرة القسم وتربطهما صلة قرابة، بسبب خلافات مالية بينهمـــا "لسابقة اقتراض الأول مبلغ مالى من الثانى دون رده" تطورت لمشاجـــرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها.

جرى ضبط المتهم المشار إليه والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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حقيقة تعدي شاب على مسن بـ«سلاح أبيض» في حلوان

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