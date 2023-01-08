الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تجار عملة بمبالغ مالية تصل 72 مليون جنيه

حبس
حبس

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حملة أمنية مكبرة استهدفت عدد من العناصر الإجرامية القائمين على ممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – الإسماعيلية – سوهاج – بورسعيد – المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 36 عنصر إجرامى وبحوزتهم 16.941.690 مليون جنيه مصرى، 1.838.530 مليون دولار أمريكى، 300.650 ألف يورو أوروبي، 306.874 ألف ريال سعودى، 2030 جنيه إسترليني، 1195ليرة تركي، 41.580 ألف درهم إماراتي، 499 ريال قطري، 950.000 ألف ليرة لبناني، 1400 يوان صينى، 1780 بات تيلاندى، 100 جنيه سودانى حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية المضبوطة بما يعادل 72,870,597 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي الاتجار السوق السوداء الس وق المصرفية ريال سعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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